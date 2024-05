Divulgação Dupla Anderson e Matheus contribuem com as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul





Nascidos em Campo Bom, município do Rio Grande do Sul, Anderson e Matheus, têm ajudado seus conterrâneos prejudicados com a tragédia, além dos moradores de todas as regiões atingidas. Na última semana, via parceria de Jiu caNalha do "Podpah", o ônibus e a carreta da dupla deixaram a cidade de São Paulo rumo ao Sul, carregados com mais de 25 toneladas de mantimentos.

“O Sul é a nossa casa, nascemos lá, fomos criados, nossa base pertence a este estado. Queremos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance. Precisamos ajudar e, graças à ajuda de diversas doações que recebemos, conseguimos juntar mais de 25 toneladas de itens essenciais. Isso foi incrível”, comentu Matheus.

O parceiro Anderson reforçou a importância da contribuição com itens de higiene pessoal: “Muitas pessoas estão desabrigadas, perderam tudo, isso é muito triste. Agora, temos que nos unir para levar todo apoio necessário para todos. Além dos alimentos e água, claro, é muito importante doarmos itens de higiene pessoal e agasalhos. A Para nós é básico, mas para quem perdeu tudo é essencial.”

As 25 toneladas de mantimentos enviadas foram imprescindíveis, o resultado ajudou tanto, que ainda nesta semana a dupla vai enviar carreta e ônibus novamente para o estado, desta vez, para Novo Hamburgo.