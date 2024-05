Divulgação Casal mobilizou população na cidade de Bragança Paulista





O meio-campista Lincoln Henrique, juntamente com sua esposa Adriana Müller, são responsáveis pela ONG Craque Pela Vida e também se mobilizaram com a situação das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O casal organizou uma campanha de doações em Bragança Paulista, interior de São Paulo, onde residem para angariar donativos que foram direcionados para o estado sulista.

Adriana, Lincoln e a defensora dos animais Dany Fernanda uniram esforços com a comunidade de Bragança Paulista e arrecadaram uma impressionante quantidade de suprimentos, incluindo mais de 100 toneladas de alimentos, 150 mil garrafas de água, 10 toneladas de ração, roupas, sapatos, itens de higiene e mais de 30 mil kits de higiene bucal, além de fraldas tanto para bebês quanto para idosos.

"Minha esposa e eu, como representantes da Craque Pela Vida, expressamos nossa sincera gratidão a todos que se uniram a nós nessa jornada, pelo apoio inestimável que nos ofereceram. Isso é apenas o começo de uma longa jornada e é o mínimo que podemos fazer pelo Rio Grande do Sul. Depois das doações, vem a reconstrução para que as pessoas possam se reerguer. Agradecemos pelo apoio e incentivo de todos. Isso fará a diferença para muitas famílias e não vamos parar por aqui. Continuaremos nossa batalha e gostaria de expressar minhas condolências àqueles que, infelizmente, perderam entes queridos nesta tragédia. Estamos juntos com vocês, Rio Grande do Sul", afirma Lincoln.