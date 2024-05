Divulgação Exposição é prorrogada após destaque no número de visitantes





Após receber mais de 70 mil visitantes e atendendo a muitos pedidos, a exposição "Tutankamon – uma experiência Imersiva" tem sua temporada estendida e fica em cartaz até o dia 16 de junho. A exposição, que inicialmente encerraria no dia 19 de maio, é um convite para uma incrível exploração do Antigo Egito por meio de um metaverso interativo e imersivo nunca antes visto no Brasil.

A experiência única oferecida pela exposição inclui uma sala com projeção mapeada em 4K, que proporciona aos visitantes uma jornada única pelos segredos ocultos do antigo Egito. Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial do evento e têm quantidade limitada, com valores a partir de R$ 45,00 (meia entrada) por pessoa.

A mostra destaca uma oportunidade imperdível para todos os interessados em mergulhar na história e na cultura do Antigo Egito. Os interessados podem conferir a exposição, aberta ao público de terça a domingo, das 10h às 21h, no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.