Divulgação Ator de 26 anos diz estar aberto a novos projetos





Após passar uma temporada de três anos nos Estados Unidos, o ator Matheus Fagundes está de volta ao Brasil para viver o personagem Roger no filme “Dolores”, último longa de Chico Teixeira com direção de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar. Focado na carreira, o artista de 26 anos fala com orgulho deste novo momento.

“Passei esse período fora estudando e trabalhando, e agora é uma honra fazer um filme que fala sobre o universo feminino”, diz ele, que se relaciona na ficção com a neta da Dolores.

Em seu primeiro trabalho após voltar para o seu país de origem, Matheus afirma que está disposto a se dividir entre a vida no Brasil e nos Estados Unidos. “Tem sido maravilhoso morar fora por conta das conexões que tenho feito e das minhas experiências de vida, mas estou aberto a voltar para fazer projetos que me chamem a atenção aqui no Brasil”, destaca.

Para o ator, as conexões e o período de estudo trouxeram novas perspectivas em relação à carreira. “Cheguei a ser convidado para um evento fechado, em Los Angeles, promovido pelo diretor, M. Night Shyamalan”, diz ele, animado, ao falar do cineasta que já dirigiu longas como ‘Fragmentado’, ‘A Visita’, ‘Fim dos Tempos’, e outros.

Atualmente, Matheus pode ser visto no filme “Predestinado”, recém-adicionado ao catálogo da Netflix. O ator, que tem passagens em novelas da Globo, Record e SBT, teve como seu último trabalho a série “As Fives”, em 2020.