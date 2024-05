Divulgação Artista revela emoção com o lançamento do novo trabalho





O cantor e compositor Lucca Mauad apresenta ao público, pelas plataformas digitais, seu primeiro single. "Unfolded That Way", em parceria com a gravadora norte-americana XpandMusic. A faixa conta com videoclipe filmado em Los Angeles, e representa um marco importante para Mauad, não apenas destaca seus vocais expressivos, mas também apresenta uma colaboração única com os músicos da banda Roupa Nova.

Além de produzir os arranjos, os membros do grupo participaram como músicos na composição. "Unfolded That Way" promete uma experiência emotiva e intensa para os ouvintes ao combinar elementos de balada pop e rock com letras que exploram os desafios dos relacionamentos amorosos.

A faixa narra a jornada de uma pessoa que errou e busca reconciliação. Lucca expressa a crença de que todo mundo merece uma segunda chance e a oportunidade de se redimir. "Estou emocionado com o lançamento de 'Unfolded That Way'. A música ocupa um lugar especial em meu coração e sou grato pela oportunidade de colaborar com pessoas tão talentosas. Espero que os ouvintes se emocionem com a autenticidade e a profundidade derramadas nesta apresentação", revela o artista.