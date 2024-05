Divulgação Luan possui 896 mil inscritos no Youtube





Luan Estilizado, acordeonista, cantor e compositor acaba de superar 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Com sucessos como, “Erro Que dá Certo” e “Tá Faltando Eu”, Luan é um dos mais populares forrozeiros do país.

Além do sucesso na plataforma de música, Luan possui 896 mil inscritos no Youtube, e mais de 273 milhões de visualizações em seu canal.

O cantor também faz parte do projeto “À Vontade”, ao lado de Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar, que traz grandes sucessos brasileiros em versão de forró.