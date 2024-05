Reprodução/Instagram Julio Rocha é embaixador e voluntário no projeto Gaúchas Indaiatuba





Há uma semana, o ator Julio Rocha se dedica ao trabalho voluntário em prol das vítimas das enchentes do Estado do Rio Grande do Sul . Além de embaixador, durante algumas horas por dia, ele colabora com a separação dos donativos que são destinados às famílias que estão sendo assistidas pelo projeto Gaúchas Indaiatuba, que já arrecadou 100 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul, e fica em Indaiatuba, em São Paulo.

"Além de usar minha força nas redes sociais e doar, eu achei necessário ajudar pegando no pesado mesmo, porque eles estão precisando muito de voluntários para separar todas as doações. Tudo vai muito bem separado e etiquetado", disse ele.

Nas redes sociais, Julio conta que está recebendo caixas da Amazon para separar todo o material. O projeto Gaúchas Indaiatuba começou de maneira modesta em Indaiatuba, com duas gaúchas dedicadas, cada uma segurando uma caixa de doações. No entanto, o impacto dessa iniciativa foi extraordinário, transformando-se rapidamente em um dos projetos mais reconhecidos e bem-sucedidos do Brasil.

"O projeto é um modelo de eficiência e compromisso. Cada item doado é tratado com o máximo cuidado. As roupas passam por uma lavanderia parceira, são meticulosamente divididas por faixa etária e numeração, e depois organizadas em paletes ou caixas padronizadas. Esse nível de organização não apenas facilita o transporte, mas também garante que as doações cheguem de maneira eficaz e digna às mãos daqueles que mais precisam", explica Daiana Trein e Vanessa Lanzarin López, idealizadoras do projeto.