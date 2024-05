Divulgação Chef convidada marca presença na série disputada do Copacaba Palace





O Copacabana Palace destaca mais uma edição de sua Master Series, eventos que contam com jantares especiais que reúne renomados chefs de diversas partes do mundo. Desta vez, o encontro será no restaurante Cipriani, no próximo 18 de maio, a partir das 19h. O chef executivo do hotel e do Cipriani, Nello Cassese, convida Tassia Magalhães, do restaurante Nelita, em São Paulo, para a criação de um menu exclusivo a quatro mãos.

Com menu elaborado exclusivamente para a ocasião, o encontro contará com deliciosas receitas criativas e originais. Para começar, chegam à mesa deliciosas opções de Snacks elaborados em conjunto pelos chefs: Bignet de Cabra e Caviar, Crocante de Arroz com Cebola, Grão de Bico com limão e Porchetta, e Atum com Melancia e um toque de Nnegroni.

Na sequência, uma criação da chef Tássia promete surpreender: Crudo de Camarão com Castanha do Brasil e limão confit. O chef Nello oferece uma entrada diferenciada e original: Cebola com Caju e Parmigiano. Logo depois, os chefs preparam os primeiros pratos: a chef Tássia oferece a Massa Ziti com batata baroa e couve-flor; enquanto Nello aposta no Fregola com Crdeiro e Mascarpone.

Para iniciar os pratos principais, Tassia serve um peixe fresco do dia com mandioca e molho velouté. O segundo prato, assinado pelo chef Nello, é o Brasato Al Barolo, receita típica do Piemonte, que tem como ingredientes principais a carne vermelha e o vinho tinto.

A noite termina em um festival de deliciosas sobremesas. O Nocciola, doce de avelã com sua textura cremosa e notas sutis de nozes, é um dos pontos altos do menu. Já a chef Tássia optou por uma combinação refrescante de abacaxi com coco. Em seguida, chegam à mesa os sensacionais e já conhecidos pétit fours do Cipriani, com uma variedade de tentações em miniatura. E para aqueles que desejam encerrar a noite com um toque genuinamente italiano, o gelato não pode ser deixado de lado.