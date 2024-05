Divulgação Álvaro Rey destaca gastronomia aos visitantes





Álvaro Rey, presidente do grupo hoteleiro mexicano Presidente, durante passagem pela cidade de São Paulo, participou de um petit comitê, onde comentou algumas novidades dos empreendimentos da rede, além da importância do público brasileiro.

Dentre os pontos de destaque do Presidente InterContinental Polanco, na Cidade do México, o executivo frisou as opções gastronomicas do local, que reúne restaurantes como o francês Au Pied de Cochon, o italiano Alfredo Di Roma, o americano The Palm, o mexicano Chapulin e o, recém inaugurado Tokoya, restaurante japonês que ocupa o espaço anteriormente destinado a uma barbearia. Com um ambiente charmoso, o restaurante acomoda no máximo 30 pessoas e, em determinados dias, registra fila de espera. Além disso, recentemente foram inaugurados o restaurante Lilòu e o Amaral.

O executivo também ressalta a importância da localização do empreendimento mexicano que fica próximo a importantes museus como o Museus Nacional de Antropologia, o parque Chapultepec e próximo à Avenida Presidente Masaryk onde há muitas lojas de marcas internacionais.

No encontro, Rey ainda destacou o projeto Viatura, novo empreendimento que visa hospedar hóspedes a lazer, o Glamping, uma hospedagem em cabanas de luxo em meio a uma vegetação deslumbrante para criar uma forte conexão dos hóspedes com a natureza.