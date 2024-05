Divulgação Zepa une reggaeton com música brasileira no single "Flagrante"





O cantor Zepa apresenta o single inédito “Flagrante”, faixa com uma batida envolvente e letra marcante que está disponível em todas as plataformas digitais. A música é uma celebração da cultura musical brasileira, com um toque contemporâneo e vibrante.

Para Zepa, o lançamento representa mais do que uma nova música. "Flagrante é uma mistura de ritmos que representa muito bem a minha identidade musical. É uma música que vai fazer as pessoas dançarem e se divertirem, mas também refletirem sobre a beleza da nossa música brasileira", destaca o cantor.

Produzida por Giu Daga, que também assina os arranjos, "Flagrante" é uma experiência musical única, que reflete a versatilidade artística e a criatividade de Zepa.

“A música é uma linguagem poderosa que vai além das palavras. Trabalhamos para intensificar a mensagem da música com as sensações que o arranjo passa”, conta Giu Daga, cujo histórico inclui três prêmios Grammy Latinos, deixou sua marca única na música brasileira e também fora do Brasil, trabalhando com artistas internacionais de destaque, como Arctic Monkeys.

O single inédito é um convite irresistível para dançar e se divertir, enquanto suas letras reflexivas e poéticas convidam à contemplação sobre a beleza da vida e das experiências humanas.