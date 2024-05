Divulgação Whindersson Nunes confirma show em prol de vítimas das enchentes do RS





O influenciador e humorista Whindersson Nunes, que já arrecadou R$ 3 milhões para as vítimas da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, realiza no dia 25 de maio um show de stand-up no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em que toda a renda será revertida para as vítimas das enchentes no estado.

Whindersson também continua a ajudar as vítimas com drones que levam kits de proteína, água e aparatos para adultos e crianças nos prédios ilhados. O influenciador também criou em parceria com Dário, sócio do influenciador e PHD em física, uma solução viável para o resgate de animais de grande porte.

O projeto consiste em protótipo 3D, que pode ser criado em impressoras 3D, e que conseguem fazer um cavalo de 500kg flutuar na água. Nunes também está ajudando no desenvolvimento de uma solução para tratamento de água potável e solicitou nas redes sociais ajuda do maior youtuber do mundo, MrBeast.