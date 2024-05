Reprodução Influenciadora mostra antes e depois de lipo e mastopexia





A influenciadora digital Bia Herrero, de 20 anos, resolveu realizar uma cirurgia de lipo e outra de mastopexia nas últimas semanas e tem mostrado seu processo de recuperação para seus mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Conhecida na web pela divulgação de vídeos de humor, que mostram situações desconfortáveis como o bullying que sofria na escola, a criadora de conteúdo revelou que tinha algumas inseguranças devido ao seu corpo. O fato levou a busca pela realização de dois procedimentos estéticos, e ela comenta sobre a recuperação da sua autoestima.

“Desde que entrei na internet eu sempre trouxe esses assuntos que normalmente sofremos sozinhos, como o bullying que eu sofria pelo meu nariz e outras inseguranças. Quando comecei a falar sobre meu sentimento pelo meu corpo, muitas adolescentes se identificaram e, assim, eu pude me sentir acolhida e acolher pessoas que passam pelo mesmo, mas sofrem caladas”, diz.

Segundo Bia, inseguranças essas foram as principais razões para que realizasse os dois procedimentos cirúrgicos, mesmo sendo bem jovem: “No começo, o meu peito me incomodava, pois ele era caído e me privava de usar alguns modelos de biquíni ou até blusas. Por essa insegurança eu era 100% refém de sutiãs. Sempre quis melhorar isso, mas não queria colocar silicone, até que conheci a mastopexia e logo quando fui fazer as consultas eu já pensei na possibilidade de fazer tudo de uma vez e resolver algumas inseguranças de uma vez só”.

Mesmo com a pouca idade, a influenciadora não hesita ao dizer que é muito a favor de procedimentos estéticos, desde que eles ajudem no processo de recuperação da autoestima, tão importante para qualquer mulher, principalmente, por conta dos altos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade nos dias atuais.

“Eu acredito que se alguém tiver alguma insegurança e quiser resolver ela com procedimentos estéticos, eu sou muito a favor. Nossas inseguranças nos privam de fazer coisas que a gente gosta e realizar sonhos. Então, se tem como melhorar, por que não? É muito mais do que apenas se encaixar nos padrões ou ser aceita, é sobre nossa autoestima, se sentir confiante, amar o que você vê, amor próprio mesmo”, revela.

Por fim, Bia Herrero compartilhou o resultado das cirurgias, com fotos do antes e depois, se mostra realizada com a decisão e está ansiosa para compartilhar sua experiência completa, ao final do processo de recuperação: “Eu estou extremamente feliz! Só vendo o pós imediato, já me sinto muito grata e feliz pelo procedimento. Já tentei muitas formas de emagrecer, mas pelo meu biotipo, eu nunca cheguei no meu objetivo de corpo. Com a cirurgia, tudo o que eu sempre sonhei virou realidade. Não vejo a hora de compartilhar com meus seguidores minha vida após esse sonho realizado, trazendo uma mudança de hábito e 100% da minha experiência com transparência, como sempre faço”.