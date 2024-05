Divulgação Grag Queen





Grag Queen se apresentará no palco principal da RuPaul's DragCon deste ano. O evento, que acontece nos dias 19 e 20 de julho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, celebra anualmente artistas do universo drag, sendo um dos maiores do mundo no segmento.

Apresentadora da primeira temporada da versão brasileira de RuPaul's Drag Race e vencedora da primeira temporada de Queen of the Universe, Grag Queen também liderou o próprio reality show e viajou por todo o país, se aprofundando na cultura da comunidade drag de cada região do Brasil na série “Grag Hearts Drag”.

O RuPaul's DragCon contará com performances das artistas no palco principal, sessão de autógrafos, encontro com fãs, painéis, além de programação exclusiva nos dois dias de evento.