Segundo Suita, o intuito desse encontro foi celebrar algumas das diversas mães, que enfrentam a maternidade sem nenhuma rede de apoio. “O jantar foi uma forma que encontrei para homenagear todas as mulheres que já passaram por algum tipo de abuso na vida. Sempre cresci sendo ensinado a respeitar todas as mulheres, seja mãe, irmã, namorada ou amiga”, disse o influenciador.

Na véspera do Dia das Maães, Alexandre Suita realizou um jantar especial dedicado às mães solteiras que batalham, diariamente, para cuidar de seus filhos. O evento, que aconteceu na casa de Kamilla Mesquita, amiga pessoal do influenciador, proporcionou um momento de conforto e carinho às figuras maternas que estavam presentes.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.