Palhaço Tirullipa abraça causa social e lidera campanha





Tirullipa, em parceria com o Palhaço Tubinho, lidera a campanha dos circos brasileiros que farão espetáculos com arrecadação revertida às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. A ação já conta com mais de 50 circos brasileiros confirmados, além da participação internacional do Circo Tihany do México. Dedé Santana, o eterno trapalhão será a atração especial da sessão beneficente, no próximo dia 18 de maio, que marca o retorno do Circo do Tiru ao Anhembi.

Tirullipa e Tubinho deram início a uma campanha de solidariedade para que os circos brasileiros revertam a renda de pelo menos um espetáculo paras as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, os humoristas estão chamando os donos de circos de todo país para participarem, e prometem realizar a divulgação dos mesmos.

Ambos artistas estão buscando constante adesão de mais circos para a campanha. No total já são 50 circos participantes da iniciativa. A partir do dia 15, alguns dos circos que já estão participando do movimento começarão os shows com rendas revertidas para o Rio Grande do Sul, além disso, o circo mexicano “Tihany” também participa da campanha. Vale ressaltar que Tirullipa busca ainda mais circos internacionais para ajudar o estado brasileiro.