Divulgação Fundador da Casa de Destino se solidariza com vítimas das enchentes do RS





O escritor, treinador de líderes e especialista em pessoas, além de fundador da Casa de Destino e CEO do Insituto Destiny, Tiago Brunet, interrompeu uma viagem internacional de trabalho para retornar ao Brasil, e se deslocou para o Rio Grande do Sul, onde ajuda as vítimas das enchentes que atingem diversas cidades do Estado.

Em suas redes sociais, o mensageiro de boas notícias, Brunet realizou o anúncio destacando que Deus está nos corações daqueles que assistem às cenas e não conseguem ficar parados, nas reações das pessoas que se colocam no lugar do outro e querem interferir positivamente na vida de quem está sofrendo, e diminuir a dor do outro.

Tiago Brunet também pede para que as pessoas façam suas orações para as vítimas das enchentes. As doações estão sendo realizadas por meio da Casa de Destino e do Instituto Destiny respectivamente, que conta também com apoio de parceiros e empresários do Destiny Mind, grupo de mentoria de Tiago Brunet.

"O amor não é um sentimento, é um mandamento. Amar é você se colocar no lugar do outro e não conseguir seguir sua vida, sem fazer algo por elas", conta o escritor que foi ao Rio Grande do Sul auxiliar as vítimas.