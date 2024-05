Divulgação Cantora prepara quatro novas faixas para seu novo momento profissional





A cantora alagoana Kivia Pascoal lança em todas as plataformas digitais seu mais novo single, intitulado “Buzinaço”, que abre uma nova fase da carreira da artista. A novidade chega acompanhada de um videoclipe dirigido por Lico Nazário, e fará parte de uma sequência de novos lançamentos da artista que contará com quatro faixas no total.

Na composição assinada por Elias Mafra, Juan Marcus, Henrique Alves, Juliano Couto e Victor Reis, “Buzinaço”, a artista fala sobre sentimentos, amores, intensidade e desilusão amorosa. “Esse é o meu melhor projeto até aqui, e tem muito sobre mim, principalmente por que me identifico muito com a letra música, tem uma mensagem super forte e tenho certeza que muitos casais irão se identificar com ela”, afirma Kivia.

Para a artista, que iniciou na área musical com 11 anos de idade, lançar esse novo single é mais uma grande realização em sua trajetória. “Essa faixa é a primeira de uma sequência de quatro lançamentos, estou trabalhando bastante para entregar um ano repleto de lançamentos e novidades”, garante.



Após participar de um concurso musical do "Programa na Band", em 2023, Kivia passou a ter passagem pelos palcos de grandes casas de eventos em São Paulo, como Villa Country, Folks SP e pelo Centro de Tradições Nordestinas. Em meio aos novos projetos, a cantora sonha em alcançar ainda mais pessoas. “Foi uma honra ter me apresentado no programa de um dos maiores apresentadores do nosso país, o Faustão me recebeu super bem e durante a minha participação conseguir alcançar muitas pessoas, o carinho do público foi surreal. Mas esse ainda é só o começo, quero tocar muitas pessoas com minha arte”, finaliza.