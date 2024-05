A cantora espera o momento oportuno para gravar a faixa, que teve a captação de voz feita na Colômbia. A produção musical é assinada por William Augusto e Mixada/Masterizada por Wagner Derek, ambos produtores brasileiros. Recentemente, Ella passou por um boicote nas redes sociais, com o sofrimento de inúmeras denúncias de fiéis que a acompanhavam enquanto artista gospel. Destemida e com vontade de vencer, o single “Mãe” marca também o retorno da famosa às redes sociais e ao mercado musical.

A composição destaca uma sonoridade intimista e fácil de cativar o público. Ao som de piano, guitarra e voz, a artista interpreta uma letra emocionante escrita em 2020, durante a pandemia da COVID 19. Com o novo single,a cantora traduz o sentimento que o isolamento ocasionou, afastando mães e filhos.

A cantora Ella, que passou por uma transição de gênero e também musical, retorna a cena com o single “Mãe”, lançado nesta sexta-feira (10), em homenagem ao Dia das Mães. A faixa que aborda a relação entre a artista e sua mãe, que não a aceitava até então devido à sua identidade de gênero e sexualidade, tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da artista.

Cantora retorna à cena musical com canção em homenagem a Dia das Mães

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.