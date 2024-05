Divulgação Camila Pudim utiliza suas redes sociais para contribuir com ações em prol das vítimas das enchentes no RS





A influenciadora Camila Pudim ultrapassou 29 milhões de visualizações no TikTok com o vídeo “Brasil Makeup”, além disso, o novo conteúdo já conta com quase 2 milhões de curtidas no Instagram. Camila também tem utilizado as redes sociais para ajudar as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, alertando ao final de “Brasil Makeup”, sobre a importância da realização de doações para as vítimas da tragédia no estado e pede às pessoas que colaborem.

O vídeo conta com diversas transições, características dos conteúdos super produzidos por Camila, e referências à rica cultura nacional, como o futebol, carnaval, e as tradições regionais presentes no país, como o chimarrão no Sul.

Além da live solidária que realizou, e do alerta sobre a importância de realizar doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul em “Brasil Makeup”, Camila também participa neste sábado (11), de um evento social de arrecadação no Novotel São Paulo Morumbi, que reúne influenciadores para potencializar doações ao Rio Grande do Sul. Além de Camila, participam Mari Maria, Nah Cardoso, Blogueirinha, entre muitos outros.

“Brasil Makeup” chega após o sucesso de Camila com a trend “Asoka Makeup”, quando seu conteúdo alcançou mais de 300 milhões de visualizações e bateu o recorde mundial de views da trend, inspirada no filme indiano “Asoka”, que tomou o TikTok nas últimas semanas. Com 5 milhões de seguidores no Instagram, e mais de 18 milhões no TikTok, Camila Pudim é uma das influenciadoras de beleza mais procuradas pelo público brasileiro.