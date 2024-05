Divulgação Cantor é destaque na cena do pagode brasileiro





O cantor Vitinho, nome de destaque na cena do pagode romântico, celebra a realização de seu novo álbum. O projeto intitulado “Amor Clandestino" chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (10), acompanhado de uma produção audiovisual intimista. O artista Vitinho abriu as portas dos bastidores da obra, que traz a força do pagode, característico do artista, e compartilhou fotos inéditas.

Em 10 faixas, sendo 5 delas autorais, o cantor mergulha em histórias românticas e traz diferentes situações que acontecem na vida de um casal. Para compô-las contou com a parceria de nomes como Rapha Oliveira, Valtinho Jota, Guga Nandes, Wallace Vianna, Davi Vianna, Markinhos Vieira e Rodrigo Tiago.

"O álbum é muito especial para mim, porque ele representa tudo o que eu acredito. Eu quis criar um projeto que fosse além da música, que transmitisse uma mensagem que pudesse tocar o público de alguma forma. Nas canções, falamos de amor de diferentes maneiras, e claro, com muita sofrência, que apesar de não fazer parte da minha realidade, sei que meu público gosta muito”, comenta o artista.

Para o trabalho, o cantor, que alcança grandes espaços e já possui mais de 2,6 milhões de ouvintes mensais, revela ter mergulhado em processo introspectivo, refletido no audiovisual. “As pessoas que acompanham minha carreira, desde quando lancei ‘Traição’ há 15 anos, irão perceber como esse formato é bem intimista em comparação aos meus outros trabalhos. Queria que eles realmente se sentissem mais próximos e pudessem sentir todo o processo comigo. Tenho certeza que vão gostar muito do resultado”, afirma.