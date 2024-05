Divulgação Cantora é destaque no meio sertanejo e ultrapassa 2 milhões de seguidores nas redes sociais





A cantora Luiza Martins marca presença no TikTok Music Summit 2024, evento que acontece nesta quarta-feira (8), onde um dos temas em discussão reflete sobre os desafios das mulheres na indústria fonográfica em tempos atuais.

Ao lado de Bela Maria, Carola e Marina Mattoso, Luiza irá contar um pouco de sua trajetória no meio musical e também conversa com as participantes sobre a importância da representatividade feminina no mercado da música e a construção de um melhor ambiente.

Uma das grandes revelações recentes do sertanejo, Luiza possui 1,4 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 169 mil inscritos em seu canal do Youtube. Além disso, a cantora possui 2 milhões de seguidores no Instagram e sucessos como “Cê Não Me Superou”, “O Destino” e “Carinho e Respeito”.