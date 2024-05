Divulgação “Serenata da GG” será gravado na Cidade Maravilhosa





Gloria Groove confirma as participações de Thiaguinho, Mumuzinho e Belo em “Serenata da GG”, projeto de pagode da artista que será gravado nesta quarta-feira (8), no Rio de Janeiro. A Serenata da GG é um convite pessoal e intransferível, a se emocionar, se declarar e fazer loucuras de amor, pois prestes a completar 30 anos de idade, a multiartista decide abrir de vez seu coração numa serenata que promete celebrar o amor em todas suas formas.

O repertório conta com músicas inéditas, regravações de canções de Gloria Groove em versões de pagode, além de covers. Em uma mistura de apresentadora de programa de namoro na TV com cantora de pagode, ela faz as honras de cupido e leva até o público uma experiência única em um show, em que o amor é o grande protagonista.

"Assim que comecei a pensar no meu novo projeto, eu percebi que precisava fazer algo que eu nunca fiz antes: abrir totalmente meu coração", conta Gloria Groove.

A coletânea gravada na cidade maravilhosa será lançada em volumes e transmite também a continuidade de um capítulo a ser escrito por Gloria no cenário musical do país, já que a multiartista participou de projetos de pagode com o próprio Thiaguinho, Ludmilla e Sorriso Maroto, e finalmente traz à vida seu projeto no gênero.

Com muitas novidades e participações, o novo projeto de Gloria Groove promete tornar-se mais um clássico da carreira de quem não tem medo de ousar, de experimentar, e de transitar pelos diversos gêneros musicais que a rica história brasileira possui.