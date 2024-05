Reprodução Influenciadora é mãe da pequena Diana, de um ano





A influenciadora Carol Borba é uma das maiores treinadoras físicas do Brasil e possui cerca de 6,3 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, onde faz postagens de vídeos, diariamente, onde ensina diversos exercícios e mostra como é possível manter uma vida saudável com os seus ensinamentos.

A treinadora é mãe da pequena Diana, de um ano, e viveu uma gestação de risco em 2023. Ela, que sempre se preocupou com a própria saúde e mantinha a prática de treinos pesados, foi diagnosticada com a síndrome do útero hiper-reativo. Essa é uma alteração que provoca contrações no útero quando a mulher se movimenta ou realiza algum esforço intenso.

Carol Borba aproveita o Dia das Mães para incentivar outras mulheres a cuidarem dos seus corpos: “Ouço tantos relatos de mulheres que se sentem inseguras ou ficam com vergonha de cuidar do corpo depois da gestação”, relata. “Se olhar no espelho e ver as mudanças acontecerem durante a maternidade é difícil, voltar pode ser relutante, mas manter a constância é muito prazeroso”, complementa.

Ela conta sobre a própria experiência: “A maternidade fez eu me conhecer e perceber que havia outras ‘Carol’s’ dentro de mim, e isso começou já na gestação. Logo eu, super acostumada a fazer exercícios, precisei ficar em repouso. Foi um desafio."

Aos 36 anos, ela deu à luz a sua primeira filha e tem vivenciado grandes momentos: “Faz pouco tempo que fomos à Disney juntas, era um sonho antigo meu e queria desfrutar ao lado da Diana. O sonho de infância, que esperei por 25 anos para realizar e pude fazer isso com quem mais amo na vida”, disse.

Carol cita também a importância de deixar as crianças fazerem parte de todos os momentos ao lado dos pais: “Sigo o único lema que é deixá-la participar de tudo. As crianças precisam ter oportunidades independente da idade. Seja para nos acompanhar numa viagem ou para ajudar a guardar as compras. Diana ama fazer tudo comigo e eu amo tê-la por perto sempre”, declara a influenciadora.

Sobre a possibilidade de uma nova gravidez, Borba dispara: “Não tenho medo. Seja como for a gestação, passarei por ela feliz. Ainda não penso em programar nada, mas se chegar sem uma programação também será muito bem-vinda”, finaliza.