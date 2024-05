Divulgação Cantora também aproveita para fazer a divulgação de seu novo single





A cantora Treyce vive um momento de conquistas e realizações tanto pessoais quanto profissionais durante uma viagem pela Europa. Em sua primeira visita por cidades como Londres, Paris e Madri, a artista se sente inspirada e grata pelas oportunidades que a música passou a lhe proporcionaar.

“É minha primeira vez em Londres, Paris e Madrid e tem sido incrível. É um momento de grande importância para mim como artista, pois representa não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também uma oportunidade de expandir meu lado artístico. Viajar sempre me inspira muito e conhecer essas cidades incríveis e culturas tem sido muito especial”, comenta.

Para a cantora, que embalou todo o país com o hit “Lovezinho”, essa viagem é resultado de todo o seu trabalho. “Acredito que o desejo de todo artista é fazer com que sua música chegue cada vez mais longe e eu fico muito feliz em saber que isso está acontecendo na minha carreira e que através desse resultado estou tendo a oportunidade de conhecer tantos lugares incríveis. É uma mistura de gratidão e felicidade”, afirma a cantora.

Além de aproveitar as belezas e culturas dos países que visita, Treyce também aproveita o momento para divulgar seu mais novo single, "Fazendo Love", que já vem conquistando o público nas redes sociais. “É maravilhoso ver como mais uma música minha de trabalho está sendo recebida com tanto carinho. Sou muito grata por todo apoio que meus fãs me dão em todas as fases da minha carreira”, finaliza.