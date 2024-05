Divulgação Cantora Perlla durante participação em Podcast





Na última terça-feira (6), o Bulldog Show recebeu a cantora Perlla como convidada especial. O podcast, apresentado por Tuka Carvalho e Allan Lima, teve uma conversa franca e reveladora com a artista, conhecida nacionalmente pelo sucesso de seu hit "Tremendo Vacilão", lançado em 2006.

Perlla, que teve uma trajetória marcada por transições musicais e desafios pessoais, compartilhou detalhes de sua jornada, desde sua entrada no mundo do funk até sua incursão no cenário gospel e, mais recentemente, como influenciadora digital. Em 2012, a cantora decidiu explorar sua fé e dar uma pausa na carreira secular para se dedicar ao gospel.

Sobre a mudança, a cantora comentou: "A ideia em si em 2012 era literalmente viver a maternidade, o gravar gospel veio no decorrer, não foi aquela coisa assim cara ‘agora eu vou ser cantora gospel’, do nada não as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram acontecendo assim como foi lá atrás no funk, não foi diferente."

No entanto, Perlla também enfrentou desafios emocionais, incluindo a perda temporária de sua voz. Emocionada, ela descreveu esse período como um susto e um momento de reflexão sobre a importância do cuidado com sua saúde vocal. Hoje, com o apoio de profissionais dedicados, ela está de volta aos palcos e estúdios, fazendo o que mais ama: "Foi de um dia para o outro, eu dormi de um jeito e acordei de outro, eu tomei um baque… Porque o que eu mais amo fazer, não é que eu não esteja conseguindo, mas não estou conseguindo com tanta facilidade.

Além de sua carreira musical, Perlla está explorando novos horizontes como influenciadora digital, compartilhando sua paixão por maquiagem e cursando jornalismo na faculdade, demonstrando seu interesse em se comunicar de diversas formas.

Ela também revelou uma colaboração emocionante com o cantor Belo, um amigo de longa data, com quem gravou um novo single. Sobre essa parceria, Perlla expressou sua gratidão pela amizade e apoio contínuo de Belo ao longo dos anos: "Então o Belo, mais uma vez, como sempre, maravilhoso, me deu todo o suporte e apoio, a gente gostou de uma música em comum, nós gravamos essa música e fizemos uma versão pagode, que em breve, se a gente conseguir lançar, vai ser incrível…"