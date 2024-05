Divulgação Guto Melo e o ator Luiz Miranda no espaço montado em Salvador





O Camarote Pride SP retorna a maior Parada LGBTQIA+ do mundo. Após edições em Salvador, no Carnaval e presença no Navio da Xuxa, a label retorna à Avenida Paulista, endereço que o consagrou como um dos maiores destinos da diversidade no país. Neste ano, o evento confirma seus dois primeiros nomes do line-up: Valesca Popozuda e Jesus Luz.

"É muito especial realizar mais uma edição do Camarote Pride São Paulo. Este ano tem sido incrível, fizemos o primeiro camarote voltado ao público LGBTQIA+ da história de Salvador, e agora voltamos aonde tudo começou", explica Guto Melo, criador do Camarote Pride.

O Camarote Pride não é apenas um espaço; mas sim uma experiência imersiva que celebra a diversidade, a inclusão e a alegria. Em meio a milhões de pessoas que marcham pelas ruas em busca de igualdade e amor, o Camarote Pride se destaca como um ponto de encontro para todos aqueles que apoiam a comunidade.

Localizado em um dos pontos privilegiados do trajeto da Parada, na varanda do Conjunto Nacional, com atendimento internacional do Blue Note SP, o Camarote Pride oferece uma atmosfera única, repleta de música, performances, e momentos de conexão e celebração. É um lugar onde pessoas de todas as identidades de gênero e orientações sexuais podem se sentir bem-vindas e seguras para expressar sua verdadeira essência.

Para reforçar seu compromisso com a comunidade, o Camarote Pride destinará 100% da venda dos ingressos para auxiliar as vítimas das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Os ingressos vendidos até o dia 12 de maio serão revertidos integralmente para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.