Divulgação Artista anuncia lançamento para a próxima sexta-feira (10)





Após lançar a "Escolhido", em parceria com Leviano, MC Tikão e LV, que em apenas 10 dias ultrapassou mais de 200 mil streams nas plataformas digitais, Maolee anuncia o lançamento de seu mais novo álbum. A produção do DJ, Produtor e Beatmaker de expressão no cenário urbano, será disponibilizada nesta sexta-feira (10).

Composta por 10 faixas, a produção marca seu segundo álbum de estúdio como artista solo. O projeto, que promete ser mais um marco em sua carreira, conta com inúmeras colaborações de peso na cena do rap nacional. Dentre eles, Filipe Ret, Vulgo, Jovem Dex, Pelé Mil Flows, Tz Da Coronel, Tiee, Delacruz e Tizi.

"Só tenho que agradecer a todos que acreditaram. Nesse álbum e além. Glória a Deus e a Jesus. Esse álbum é especial", comenta o artista que conta com mais de 200 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube.

Idealizador do selo musical Tudubom Records, Maolee se consolida como um dos nomes mais promissores do rap nacional. Com um histórico de parcerias de sucesso, como "Marília Mendonça" com Binn e Mainstreet, "Fica à Vontade" com Ferrugem, Xamã, Hariel e MC Poze, além de "Invicto" e "Neurótico", ambas com Filipe Ret, o artista acumula mais de 300 milhões de streams no Spotify.