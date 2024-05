Divulgação Evelyn Regly relembra desafios da maternidade





A influenciadora Evelyn Regly, atualmente em Orlando, nos Estados Unidos, para gravar uma edição especial de seu podcast "Vaca Cast", reservou um momento para visitar uma loja de enxovais para bebês.

Evelyn, mãe de Lucas, de 4 anos, e de Alana, de 1 ano, compartilhou suas emoções, recordando sua última passagem pela loja quando estava grávida de Lucas. “É muito especial para mim estar aqui nesta grande loja, porque acho que a última vez que eu vim aqui estava gravidinha do Lucas. Eu levo para a minha vida um versículo que diz, ‘porque para Deus nada é impossível’. Para mim, aos olhos dos médicos e das pessoas, era impossível engravidar. Assim, eu me agarrei a esse versículo. Fui tentante muitos anos, então quero dizer para você, mamãezinha que está tentando também, vai dar certo!”, revela Evelyn.

Evelyn também compartilhou sobre os desafios da maternidade, afirmando: “O maior desafio é dar a atenção que os dois precisam ter. Eu tenho uma rede de apoio incrível, o Diego está sempre comigo, mas conciliar a rotina de uma bebê com as demandas do Lucas não é fácil. Mas acho que está tudo indo bem.”

A youtuber expressou sua felicidade ao revisitar a loja e sentir novamente o ambiente com tantas lembranças de suas gestações, reacendendo até mesmo o desejo de ter mais um bebê. “Eu sempre fico olhando os produtos de bebês recém-nascidos e fico pensando na possibilidade de ter mais um, a Alana ainda está bem novinha, quem sabe em breve.”