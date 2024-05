Divulgação Perícles celebra novo projeto musical em sua carreira





O público já pode conferir na íntegra, no ‘Canal do Pericão’, no YouTube, o novo projeto do cantor Péricles: "Calendário Ao Vivo". O projeto foi gravado em janeiro deste ano, nos Estúdios Quanta, em São Paulo, sob uma atmosfera intimista e com um público formado apenas de fãs pré-selecionados através de uma promoção nas redes sociais do cantor. Além de todas as canções que integram o projeto de estúdio, oito no total, Péricles incluiu no repertório músicas de destaque da sua trajetória solo e a regravação de “Maria, Maria”, clássico de Milton Nascimento, que contou com a participação especial de sua filha Maria Helena.

“Para complementar esse trabalho ao vivo, escolhemos músicas que já estão no imaginário das pessoas pois tiveram muita aceitação nos shows, rádios e outras mídias. A galera estava ansiosa para ouvir uma versão mais atual desses sucessos. Conseguimos reunir em 10 faixas um pequeno resumo da minha carreira com canções que tocam fundo o coração de quem escuta. Contar com a participação da minha filha nesse clássico do Milton Nascimento também foi muito especial. Este já é o terceiro projeto que ela participa comigo e ela gosta muito desse ambiente do palco, estúdios e bastidores. Nada mais justo do que prestar essa homenagem a todas as Marias que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, principalmente a Maria Helena”, comemora o cantor.

Além da participação da Maria Helena, o novo trabalho contou com reforços que deixaram o resultado ainda mais notável: Uma orquestra de cordas arregimentada pelo violonista Sergei Eleazar de Carvalho, o excepcional músico Marcelo Lombardo à frente do banjo e o coral Soul Livre que, desde 2015, acompanha Péricles em diversas gravações.

O audiovisual “Calendário – Ao Vivo” teve direção executiva e artística de Lidiane Faria, direção musical de Izaias Marcelo, cenografia de Zé Carratú e projeto de luz de Arthur Farinon. Este é também o primeiro lançamento de Péricles com a distribuidora The Orchard.