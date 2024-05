Divulgação Transformação teve tomadas de decisões inspiradas na diva do pop





Madonna tem uma importância para muitos fãs, especialmente para a comunidade LGBTQIA+, onde a diva do pop é mais que especial. Conhecida como Mulher Abacaxi, a empresária Marcela Porto sempre foi fã da artista, inclusive, tendo na cantora a inspiração para sua transição de gênero.

"Me transformei em loira por causa da Madonna e minha primeira prótese, quis no estilo da adotada por ela, com formato de gota. Não é à toa que Madonna é esse ícone para nossa comunidade, pois é sinônimo de aceitação, de liberdade, de ser quem é. Era muito difícil se aceitar e ser aceito nesta sociedade tão preconceituosa. E ela vive a vida sem se importar com a opinião dos outros. Gostamos muito mais que a música dela, além disso do que ela representa", comenta.

Abacaxi, que tem 50 anos, conta que por um tempo mentiu sobre a idade e que ter um ídolo como Madonna a fez refletir. "Madonna tá linda aos 65 anos. Podia tá aposentada, mas está lá esbanjando beleza. Me inspirei nela e outras famosas para falar minha verdadeira idade. A pessoa pode pegar matérias minhas antigas, eu nunca saí dos 33. Hoje sei que idade é apenas um número" (risos), afirma a caminhoneira.

A moradora de Maricá está empolgada para o show de Madonna no Rio."Vou ficar na casa da minha irmã na Copa e chegar cedinho. Estou muito ansiosa. 'um grande momento para nós fãs e para o estado do Rio', finaliza.