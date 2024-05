Divulgação Artista lança nova faixa com parceria com funkeiros





A cantora Tília apresenta ao público o single inédito em parceria com MC Danny e Br da Tijuca. Com inspiração em “Don’t You Worrdy Child”, de Sweedish House Mafia, a artista lança “Foi no Bailão” . Ela também divulgará um vídeo exclusivo nas redes, onde aparecerá cantando e dançando. A música destaca um clima de romance acompanhado das batidas características do funk e inova com a inserção do “brega funk”.

O cenário vai para além dos bailes ao narrar o envolvimento de um casal que se relaciona após trocas de olhares na pista. A parceria com MC Danny, comprova a sua vontade de conhecer e explorar novos cenários musicais: “Eu queria misturar os estilos musicais, mas sem sair do funk. Admiro muito a autenticidade da Danny e achei que a sua voz traria algo especial para a música”, diz a cantora.

Tília também ressalta a importância de BR da Tijuca, produtor do single, no projeto: “Ele tem uma relevância no funk do Rio e acompanhou todo o processo de produção. Fez total diferença ter o artista com a gente neste trabalho. Sou muito grata pela parceria. Essa música tem uma energia única e mal posso esperar para ver como a galera vai reagir”, finaliza.