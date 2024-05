Divulgação Alicia X inova e diz que essa é uma nova fase da carreira





A cantora e atriz Alicia X lança, nesta sexta-feira (3), o single 'Barulho da Galopa', em parceria com Mc Mari, destaque da segunda edição do reality show 'A Grande Conquista', da TV Record, e JS Mão de Ouro, produtor pernambucano responsável por grandes hits do brega funk, como 'Sentadão', 'Surtada' e 'Hit Contagiante'. A faixa também vem acompanhada de um videoclipe super produzido, que será disponibilizado no canal do YouTube da Love Funk.

Trata-se da terceira música da carreira de Alicia, que durante rápida conversa com nossa coluna pontua que o trabalho marca o início de uma transformação da proposta que ela pretende seguir no cenário musical. "Estamos com uma ótima produção, um clipe maravilhoso sendo lançado pelo canal da produtora Love Funk e o céu é o limite!', afirma Alicia.

Alicia também compartilha uma curiosidade sobre os bastidores do videoclipe: 'Foram 12 horas de gravação com uma equipe reduzida, além dos vários problemas técnicos que tiveram que ser resolvidos no menor tempo possível! E também quase estragamos o touro mecânico porque não podíamos subir de salto. Alicia subiu de meia e o salto foi colocado depois, para não furar a parte inflável. Porém, ela caiu e foi um alvoroço, mas ficou tudo bem no final', finaliza.