Divulgação Dupla de artistas comemora sucesso de faixa musical





Pela primeira vez na história, um nome novo no cenário musical alcança o topo das rádios em todo o Brasil. A música "Amor Diferente" conquistou o primeiro lugar tanto na Crowley, quanto na Conect Mix.

A faixa musical também atingiu 4 milhões de visualizações no YouTube, mais de 1 milhão de plays no Spotify, está no top 200 do Spotify Brasil, top 20 de vídeos em alta no YouTube e está em alta no Instagram!

"Amor Diferente", conta com a participação de Simone Mendes, e foi apresentada na última sexta-feira.