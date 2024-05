Ela também comentou sobre o convite e participação no programa. "Está sendo maravilhosa essa experiência. Sou fã do programa e não tem nada melhor que experimentar novos pratos", finaliza.

Juju Salimeni será uma das convidadas da nova temporada do reality "Masterchef", como jurada de um dos episódios. Nesta quinta-feira (2), a apresentadora e influenciadora esteve nos estúdios do Grupo Bandeirantes, para a gravação da atração que comemora seus 10 anos de exibição.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.