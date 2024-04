Divulgação Vivi Cake e Eliana durante programa exibido no domingo do SBT





O 'Programa Eliana', do SBT, exibiu no último domingo (26), mais uma edição do quadro "É Doce ou Não é Doce", onde a influenciadora Vivi Cake fez o convite para a apresentadora Eliana para escrever o prefácio de seu primeiro livro. A rainha dos bolos realistas passou a se dedicar às escritas de uma obra sobre empreendedorismo feminino, pela Editora Primavera, prevista para ser lançada na próxima Bienal do Livro, no mês de setembro.

“Conquistar um quadro com a Eliana, foi a confirmação que acertei nas escolhas que fiz na vida. E também foi mais um grande aprendizado. Quando comecei a escrever o livro, não pensei em outra pessoa além dela para escrever o prefácio. Fiquei honrada que ela aceitou meu convite", afirma Vivi.

Nascida na zona rural de Ubiratã, cidade do interior do Paraná, ela foi criada para ser dona de casa, mas superou todas as dificuldades e conseguiu vencer na vida empreendendo em diversas áreas até chegar na internet e na TV.

“Irei contar como superei o machismo e construí minha própria carreira com apenas R$ 50,00. Sem o apoio de praticamente ninguém, conto como deixei a roça, conquistei a internet e cheguei na TV. Como consegui ignorar pessoas que me puxavam para baixo e como não deixei um câncer me parar. Ensino os leitores como faço do ‘limão uma limonada’, ou melhor, ‘do limão um bolo’ (risos). Falo sobre meus erros para que o leitor aprenda com eles e não precise errar também”, adianta.

Não bastasse o desafio de ser mulher empreendedora, Vivi foi diagnosticada com câncer no auge de sua carreira, o que lhe trouxe outros tantos aprendizados que ela contará em seu livro. “Resolvi escrever o livro porque meus amigos me pedem muitos conselhos sobre cursos e técnicas para crescer na carreira. Na TV e internet, as pessoas veem meu lado mais artístico. Agora no livro, tenho a oportunidade de compartilhar o conhecimento profissional com todas as pessoas que querem ser profissionais de sucesso também", finaliza.

Vivi Cake começou na carreira vendendo bolos de pote. A pedido de sua clientela passou a fazer guloseimas em tamanhos grandes. Autodidata, ela começou a fazer doces realistas que viralizaram no meio digital, momento que rendeu o convite para fazer parte do programa do SBT.