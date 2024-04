Divulgação Pagodeira gravou com Valesca Popozuda, Lary, Mannda Lym e Amanda Amado





A cantora e pagodeira Thaís Macedo gravou no Rio de Janeiro o projeto audiovisual “Resenha das Minas 2”, trabalho que conta com as participações especiais de Valesca Popozuda, Lary, Mannda Lym e Amanda Amado. Ao todo, músicas foram gravadas, dentre elas, duas canções inéditas e 18 regravações de grandes sucessos da música brasileira, como: “Pra Ser Feliz”, “Duvido”, “Ainda Gosto De Você”, “Beijinho no Ombro”, entre outras.

As faixas inéditas foram compostas e produzidas por Umberto Tavares, Jefferson Junior e Thiago Silva - os dois primeiros são compositores e produtores de músicas, como, "Show das Poderosas" e "Bang", de Anitta; "Sou Eu", de Ludmilla; e “Reinventar”, do Belo e o Thiago Silva é o responsável por muitos sucessos do Sorriso Maroto.

Desde 2022, Thaís Macedo é artista da gravadora Som Livre e já dividiu palco com grandes artistas, como: Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Teresa Cristina, Roberta Sá e Mart’nália. Em 2023, a cantora gravou o “Resenha das Minas (Ao Vivo)”, com seis regravações, ao lado de Andressa Hayalla e Gica, incluindo músicas como “Sinais”, “Intriga da Oposição” e “Pouco a Pouco”; além do projeto autoral audiovisual, “Mil Maravilhas”, com participações de: Mumuzinho, Suel, Cynthia Luz, Caju Pra Baixo, Marvvila e Dudu.

Em 2023, a artista também conquistou destaque no meio digital ao superar mais de 30 milhões de plays nas plataformas digitais e alcançou a marca de terceira mulher mais ouvida do pagode nas plataformas digitais, com mais de 1,5 milhões de ouvintes mensais.