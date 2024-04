Reprodução Ricky conquistou o Brasil ao longo de duas décadas no Programa Raul Gil





O restaurante Japan Tower – Cozinha Japonesa destaca em sua programação de eventos do mês de maio, nos dias 18 e 19 de maio, duas apresentações exclusivas do cantor e compositor Ricky Vallen, uma das vozes de destaque da cena musical brasileira.

Intitulado “A Voz Mutante”, o show conduzido por Ricky Vallen destaca clássicos da MPB, adicionados com as novidades de seu próximo álbum, “Meu Ponto Cardeal”, a ser lançado até o final deste semestre. Canções de grandes compositores da música, como: "Atrás da Porta" (Chico Buarque/Francis Hime), "Um dia, um adeus" (Guilherme Arantes), "Sangrando" (Gonzaguinha) e "Você não me ensinou a te esquecer" (Fernando Mendes / Caetano Veloso) e, as internacionais, "Spending My Time" (Roxette), "I have Notihing" (Whitney Houston) e a clássica “Non, Je Ne Regrette Rien” (Édith Piaf) são alguns dos hits interpretados pelo cantor e, também, suas autoriais, "Nada demais", "Sei lá", "Vidro Fumê , "Pra ser Amor", entre outras.

“Me sinto, literalmente, em casa quando me apresento no Japan Tower. Gosto deste encontro intimista com meus fãs e, claro, da cozinha japonesa”, brinca o cantor, que neste ano celebra 20 anos de sua conquista como calouro do Programa Raul Gil. “Espero que todos aproveitem mais esses shows. Traga a família e os amigos para noites memoráveis e de musicalidade”, finaliza Ricky Vallen.