Reprodução Cantoras agitarão o pós-balada de Copacabana





No próximo sábado (4), Madonna agitará a Cidade Maravilhosa, com seu megashow na Orla de Copacabana, com previsão de público acima de 1,5 milhão de pessoas. O evento marca o encerramento da turnê “The Celebration Tour”, em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora norte-americana.

Ao descer do palco, a diva do pop entregará o bastão para as divas brasileiras Lexa e Rebecca, que garantem manter a temperatura lá em cima no comando da super festa Mega Stalker – After Madonna, que está prevista para acontecer a partir das 23h59, na Quadra da Unidos da Tijuca, no Santo Cristo.

A carioca Lexa, literalmente, estará em casa. Frequentadora assídua da Quadra da Unidos da Tijuca, escola de samba em que é Rainha de Bateria, desde 2020, a dona de hits como “Sapequinha”, “Chama Ela”, “Só Depois do Carnaval”, “Flash Volta”, etc, garante muita alegria e sapecagem. Quem também promete muito funk e agitação é Rebecca, que adianta estar preparando um super show inspirado em Madonna, mas sem deixar de lado o batidão do ritmo carioca.

A festa, organizada pelo empresário Jorge Nascimento, trará uma experiência surpreendente e inovadora, com shows completos das artistas, além de uma super Line com os melhores DJS da cena carioca, várias pistas simultâneas e open bar até as 6h da manhã.