Divulgação Luana Prado no palco com os amigos Cleber e Cauan





Em sequência aos lançamentos do DVD “Saúde Mental”, os sertanejos Cleber & Cauan lançaram uma parceria inédita com a cantora Lauana Prado, recentemente, aclamada pelo público pela interpretação da canção "Escrito nas Estrelas". O trio destaca a música “Voltinha”, que pode ser conferida em todas as plataformas digitais e o videoclipe também está disponível no canal oficial do YouTube.

Com a promessa de conquistar o coração dos amantes da música sertaneja, a colaboração entre os artistas resulta numa combinação perfeita de estilos musicais com uma letra que captura e fala sobre amores e relacionamentos modernos; além de trazer uma melodia envolvente e cativante repleta de energia. Em comunicado à imprensa, Luana Prado afirmou ter sido uma honra fazer a gravação com os amigos. "Uma parceria incrível! Essa moda vem com tudo, pra fazer o “pau cair da fôia”. Vocês vão amar!".

A faixa faz parte do DVD “Saúde Mental”, projeto gravado no início deste ano, na cidade de Goiânia/GO. O trabalho deu início a uma nova fase e evidencia o potencial do repertório dos sertanejos, que esbanjam talento e carisma. O projeto também conta com participações especiais e grandes vozes, como Manu Bahtidão, Naiara Azevedo, Grego, Humberto & Ronaldo e Diego & Arnaldo.