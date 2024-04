Divulgação Whindersson Nunes encerra temporada de shows em SP





O retorno aos palcos do influenciador e humorista Whindersson Nunes termina a maratona de apresentações na capital paulista com incríveis 44 shows em menos de um mês. Whindersson começou a retomada de shows em São Paulo, no Clube do Minhoca, onde realizou 31 apresentações, seguidos de seis shows no Clube Barbixas de Comédia, e sete encontros com o público no Marte Hall. Além disso, o humorista retorna a sua casa, Teresina, para cinco apresentações entre os dias 7 e 11 de maio.

Com quase 60 milhões de seguidores e mais de 40 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, Nunes é uma das mais importantes e influentes figuras da internet brasileira e também um dos líderes do stand-up no país.

Com novidades em “Efeito Borboleta”, Whindersson conta também com a companhia dos amigos, que fazem a abertura de cada apresentação. A versatilidade para transitar entre os mais diferentes assuntos, utilizando exemplos do cotidiano, faz o público cair de rir da cadeira a cada piada de Whindersson Nunes, que está de volta, e retorna com tudo.