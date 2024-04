Divulgação Kara Kara Karaokê





Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite Paulistana, anuncia a inauguração de seu novo investimento no bairro de Santa Cecília, centro da capital paulistana. A empresária projeta para a primeira quinzena do próximo mês de maio a abertura para o público de seu “Kara Kara Karaokê”, um prédio de sede própria, inteiramente, direcionado para o entretenimento com 13 sofisticadas salas de karaokê.

A iniciativa confirma a resistência da empresária ao Centro de São Paulo, região onde ela construiu e solidificou sua trajetória de 60 anos de sucesso, na Rua Canuto do Val, a rua mais segura da capital. “Cheguei a essa cidade sem lenço e sem documento e o bairro da Santa Cecília me acolheu. Fui uma das responsáveis pelo desenvolvimento socioeconômico da região e não posso deixar de participar dessa retomada da região”, afirma Lilian Gonçalves.

“Reinventei o karaokê e, hoje, é uma febre nacional. Na Rede Biroska já contamos com mais de 20 espaços e a demanda de clientes nos procura é crescente. Isso me levou a essa decisão e, logo, oferecemos esse novo espaço para o público”, pondera a empresária que comanda o maior complexo de karaokê da América Latina.

A casa conta com projeto de Arquitetura e Decoração, assinado pela arquiteta Jeane Manfredine. “Vou entregar esse presente aos clientes. Uma casa que terá muitos recursos tecnológicos e proporcionará muita diversão e alegria ao público de todo Brasil, que escolhe a Rua Canuto do Val, como garantia de seu entretenimento”, finaliza a Rainha da Noite Paulistana. O espaço já passou a aceitar reservas para todos os tipos de encontros e eventos.