Divulgação Cantora paraense foi a escolhida para celebrar mais um aniversário da festa paulistana





A Gambiarra, criada em 2008, tornou-se uma das maiores festas de música brasileira do País e, nesta terça-feira (30), comemora seus 16 anos de história. Realizada todos os domingos, a festa acontece em São Paulo, na Open Bar Club, no bairro de Pinheiros e em edições especiais, na Áudio/SP, no Club Hotel Cambridge, na High Club e em outras cidades, além de já ter sido apresentada em solo internacional, com edições em Lisboa (Portugal) e Dublin (Irlanda).

Para comandar essa grande festa, a paraense Gaby Amarantos foi a escolhida para levantar o público nesta noite comemorativa. A rainha do tecnobrega conquistou o Brasil, especialmente, pela música tema da novela "Cheias de Charme", da TV Globo, em reprise na emissora.

A festa de sucesso no roteiro do entretenimento reúne cerca de 15 mil pessoas e movimenta mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais. Com um público jovem, irreverente e descolado, a festa tem como objetivo promover a liberdade de expressão, a atitude de viver com alegria e diversão, sem preconceitos, e o incentivo à música, ao teatro, ao cinema e demais formas de arte.

Hoje, a festa se tornou uma empresa e conta com uma equipe de DJs renomados, que pode ser conhecido via seu canal online, que conta com mais de 120 mil acessos mensais, um mailing de 150 mil e-mails ativos, Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter), Loja Online de ingressos, Canal de Vídeos no Youtube e 2 CDs lançados pela Warner Music, além de parcerias com outras gravadores de grande porte, como Sony Music e Universal.

Sucesso entre o público, os idealizadores do evento idealizaram o Bloco Gambiarra foi criado em 2015 com o objetivo de levar às ruas do Carnaval de São Paulo a alegria contagiante que a festa proporciona nas pistas e celebrar a MPB, como sempre. O trio elétrico já fez história e foi seguido por mais de 1 milhão de pessoas.