Divulgação Luciano fez sessão especial de cliques com o fotógrafo Bruno Fioravanti, material que estampará a capa do novo projeto





Após quase quatro anos do início de seu projeto na carreira gospel, com o lançamento da faixa, “A Ti Entrego”, Luciano Camargo se prepara para lançar um single dedicado ao repertório da fé que motiva seus louvores. A previsão do novo trabalho está para o próximo mês de maio, quando chegará “Terra Fértil”. Diferentemente do trabalho inaugural, concebido quase de modo orgânico nos tempos de pandemia, agora tudo acontece sob a batuta do empresário Allan Caramaschi, da Infinite, escritório contratado com esse propósito.

Luciano consolida assim uma carreira solo que em nada abala sua agenda ao lado do irmão Zezé Di Camargo.



Os resultados de “A Ti Entrego” lhe deram a percepção de que é possível se realizar neste segmento sem abandonar os planos que há mais de 30 anos o mantém em trajetória de sucesso ao lado do mano. O lançamento vem calçado por uma segurança e uma convicção sem precedentes rumo a uma carreira solo de escolhas muito próprias.

“Minha vontade é que a palavra de Deus, por meio da minha voz, chegue ao maior número possível de pessoas. E percebi que isso só vai acontecer desta forma se eu levar junto com pessoas que também atenderam a este chamado”, explica o cantor.

Em sua nova etapa profissional, com carreira solo, toda sua inspiração é motivada pela fé. O segmento Gospel no qual investe está abrigado sob o olhar atento do empresário Allan Caramaschi, do Grupo Infinit Music, responsável pelo gerenciamento artístico, planejamento, marketing, vendas, produção de shows, eventos e posicionamento de imagem do artista.

Em julho de 2023, quando fez um show na abertura da festa beneficente “Arraiana”, em Goiânia, o cantor percebeu a necessidade de tratar da produção Gospel como carreira profissional. Na ocasião, cantou o repertório de um especial feito para a TV Record, ainda em 2020, abastecido de clássicos do Gospel dos anos 1980 e 90, que costumava cantar informalmente.

Ao ouvir a voz da cantora Fabiana Anastácio, em uma madrugada, a cantora de gospel de louvores pentecostais, deu de cara com o perfil de Dener Souza, compositor que o levou a “Terra Fértil”. “Liguei para ele na hora, de madrugada mesmo, e ele me mandou uma música às 6h da manhã, pouco depois de raiar o dia.” Dali a um dia, lá estava ele em estúdio, cuidando do arranjo.

Suas inspirações estão pautadas por canções que incluem a banda Newboys, além de Anderson Freire, Fernanda Brum, Mattos Nascimento, Voz da Verdade, Zach Williams, Banda Maverick, Lauren Daigle, Thales Roberto, Gérson Rufino, Gabi Sampaio, Julia Vitória, Antônia Gomes. E que venham novos acordes.