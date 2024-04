Divulgação Dupla sertaneja e Simone Mendes juntos nesse novo projeto





A dupla Thiago e Samuel chega com o single "Amor Diferente", que faz parte do DVD gravado na Villa JK, em São Paulo, no último mês de janeiro e traz a participação especial de Simone Mendes. O lançamento destaca a nova fase dos artistas, que deixam o registro de “Parazim” e passam a assinar Thiago e Samuel.

Com data marcada para o dia 26 de abril, às 00h, "Amor Diferente" estará disponível em todas as plataformas de áudio, enquanto o videoclipe oficial será lançado no canal oficial da dupla no YouTube, às 11h do mesmo dia.

Com produção de Marcos Buzzo e música escrita por Os Parazim, Henrique Castro e Elvis Ellan, "Amor Diferente" tem o videoclipe dirigido por Anselmo Troncoso e com fotografia de Fábio Nunes. A canção promete uma experiência visual envolvente que complementa perfeitamente a essência da letra.

Além disso, para promover “Amor Diferente”, uma blitz em rádios de alcance nacional está programada para o dia 30 de abril.