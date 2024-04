Divulgação Cantor Thiago Arancam





O tenor brasileiro Thiago Arancam será a atração principal do Jantar do Bem do Martagão Gesteira, no próximo dia 23 de maio. A quinta edição do evento, que integra o calendário de filantropia baiano, contará com menu assinado pelo chef Fabrício Lemos, do grupo Origem e será realizado na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Toda a arrecadação será revertida para a realização das cirurgias cardíacas na instituição, especializada em saúde infantojuvenil e referência em pediatria no Norte e Nordeste, que atende crianças e adolescentes de todo o estado, em 27 especialidades médicas, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em edições anteriores, a iniciativa contou com participações como a da cantora Gal Costa (in memorian), Gilmelândia, Ju Moraes, da chef Tereza Paim, entre outras personalidades que fizeram questão de empenhar apoio à causa.