Divulgação Gloria Groove





Gloria Groove emocionou os fãs ao compartilhar uma mensagem anunciando o fim do hiato e o retorno aos palcos. Com uma agenda sempre intensa de shows e compromissos, a multiartista tirou férias para recarregar as energias e voltar aos holofotes do jeito que os fãs esperam.

Em seu relato na rede X, Gloria destaca que o período longe dos palcos foi uma das melhores coisas que ela pôde fazer por si mesma, e que viveu momentos que transformaram a percepção de mundo, da jornada e da pessoa que é.

A cantora termina o texto e promete aos fãs continuar a os alegrar com sua música e arte. Nos comentários, os seguidores retribuíram o amor de Glória por eles, com mensagens de carinho e apoio para a multiartista. Em uma época onde a vida é sempre muito corrida, o texto de Gloria Groove mostra a importância de se cuidar, e de às vezes parar para ver o mundo à sua volta com mais atenção, para continuar seguindo nas batalhas da vida.

Abaixo, confira o texto de Gloria Groove na íntegra:

“Vou confessar pra vocês: Este período longe dos palcos & perucas porém muito perto da minha própria vida, foi uma das melhores coisas que pude fazer por mim. É tão importante tomar uma certa distância das coisas para entendê-las melhor. Hiato também é construção. Silêncio também é música. Para criar, é preciso VIVER. Vivi momentos que mudaram por completo a minha percepção de mundo, de jornada, da minha pessoa... Garanto que da próxima vez que a gente se encontrar, serei alguém diferente. No fim do dia, meu coração se alegra com a certeza de que tenho somado na vida de vocês com muita música e muita arte. E que assim seja. Com amor, GG.”