Divulgação Associação religiosa foi fundada pelo cantor e compositor baiano Tom da Bahia





A Associação Odoya Paris, fundada pelo cantor e compositor baiano Tom da Bahia, realiza a segunda edição da celebração cultural-religiosa na comuna de Saint-Ouen, cerca de seis quilômetros do centro da mundialmente conhecida 'Cidade Luz'. O evento será realizado no próximo dia 11 de maio, a partir das 11h (horário local), no Centro Cultural La Serre Wangari, local que abrigará a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A programação da festa que espera reunir mais de 10 mil pessoas contará com o tradicional culto à rainha do mar, que se estenderá a todos os orixás, capoeira, gastronomia baiana, além de apresentações culturais e muita música, com batucada de samba-reggae, maracatu e show de encerramento do anfitrião, o itabunense Tom Dantas.

Assim como nas águas do bairro do Rio Vermelho, em Salvador, os presentes para Iemanjá também serão bem-vindos em Saint-Ouen, no entanto, o presidente da Associação Odoyá explica que, apesar da divindade ser oriunda dos oceanos, o destino das oferendas dos fiéis na França terá uma respeitável e justa mudança.

"A tradicional celebração religiosa na Bahia é no mar, porém na região francesa onde a festa será situada não é banhada por água salgada. Por isso, vamos pedir agô (licença) a mãe Oxum, que é a filha preferida de Iemanjá e rainha da água doce, para realizar a cerimônia de entrega dos presentes no rio. O rio vai ao mar, logo Oxum vai a Iemanjá", disse Dantas.

Entre as atrações confirmadas estão o grupo de batucada Vidaiá; Dj Çaravá; grupo de capoeira Angoleiros do Mar, liderado pelo Contramestre Fubuia; Caboclo de Lança Nêgo João; a rainha do carnaval europeu 2023, Mini Natty, e a afro dancer Ezzy.

"A religiosidade afro é muito presente aqui na Europa, então saudar Iemanjá, que é um dos orixás mais conhecidos do candomblé e da umbanda no Brasil, é também uma forma de resistência e combate ao apagamento da nossa luta e ancestralidade", finaliza Tom Dantas.