Divulgação DJ Carol Favaro abre show de Manu Bahtidão em Nova York





A DJ Carol Favaro, brasileira que vive com sucesso na Terra do Tio San, se prepara para uma noite memorável em Nova York, no Circuito Newark, que acontece no Robert Treat Hotel. Neste sábado (27), a artista será responsável pela abertura do show da cantora Manu Bahtidão, uma das vozes de destaque da atual cena musical brasileira.

“Ser convidada para tocar tão longe da minha base que é Orlando já é uma honra,” comenta a DJ Carol. “Agora ser convidada para abrir o show de uma das cantoras mais populares do momento e dividir o palco com ela, me gera um friozinho na barriga e a sensação que eu estou no caminho certo. Estou radiante e pronta pra fazer um showzão!”, completa a DJ.

O Circuito Newark é uma série de eventos que reúne artistas brasileiros em Nova York para celebrar a cultura brasileira. A edição de abril contará com a presença de Manu Bahtidão, DJ Carol e outros nomes que prometem animar o público com muita música e dança.