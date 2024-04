Divulgação Encontro entre os músicos destaca produção de faixa a ser lançada nesta sexta-feira (26)





Um encontro, literalmente, memorável. Deste modo é marcada a união entre João Gomes, Iguinho e Lulinha e Tarcísio do Acordeon que se juntaram para a gravação da faixa "Coração de Vaqueiro". A música estará disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira (26).

Composta por Kinho Compositor, Kaique Carneiro, Samuel Vulcani e Mateus Vulcani, "Coração de Vaqueiro" é uma poderosa celebração do amor e da cultura da vaquejada, temas que ressoam no coração dos fãs de forró em todo o território nacional. A colaboração entre João Gomes, Iguinho, Lulinha e Tarcísio do Acordeon promete encantar e emocionar os ouvintes com sua fusão de talento, paixão e autenticidade.

O lançamento marca um momento especial para a música nordestina ao reunir alguns dos mais proeminentes artistas do gênero em uma única e memorável canção. "Coração de Vaqueiro" certamente se tornará uma espécie de hino para os admiradores da rica tradição musical do forró.