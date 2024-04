Divulgação Em 2023, campeões nacionais representaram o Brasil no grande evento realizado no Panamá





O restaurante Japan Tower – Cozinha Japonesa, destaque no roteiro gourmet paulistano ao resgatar as tradições da culinária oriental confirma parceria com empresa KWC Brasil, organizadora do Campeonato Mundial de Karaokê. O espaço anuncia suas seletivas para os dias 5 e 26 de maio, 9 de junho e grande final 16 junho. Neste ano, os campeões do torneio representarão o Brasil, no campeonato mundial, no segundo semestre na Finlândia.

“Reinventei o karaokê e, hoje, é uma febre nacional. Na Rede Biroska já contamos com mais de 20 espaços e a demanda de clientes nos procura é crescente. Inclusive estamos inaugurando um prédio de karaokê, o Kara Kara Karaokê, no mês de maio, com 13 amplas salas para os amantes da cantoria”, pondera a empresária Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite Paulistana, que comanda o maior complexo de karaokê da América Latina.

A empresária lembra que a parceria com Teka Barnabe e Izabel Nori, sócias e representantes do campeonato no Brasil, teve início nas primeiras edições da importante competição. “Já tive o prazer de receber a grande final desta competição na Biroska – A Casa dos Artistas e foi um grande encontro”, diz Lilian que celebra junto com a organização os 10 anos de trajetória da competição.

“A empresária Lilian Gonçalves representa o entretenimento desta cidade e o karaokê está no DNA de suas casas, todas localizadas aqui na Canuto do Val. Sua participação neste importante momento é essencial na trajetória do evento”, comenta Teka. “Tivemos muito sucesso e retorno quando estivemos presentes aqui, em nossa segunda edição. É gratificante a retomada dessa parceria e, certamente, será inesquecível para o campeonato nacional”, complementa Izabel.

Os interessados em participar das seletivas já podem realizar suas inscrições pelo site do evento . O valor da inscrição é de R$ 55.